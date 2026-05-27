"Осторожно, Москва": шесть кошек оказались заперты в квартире после смерти хозяина

Шесть кошек несколько дней остаются запертыми в квартире дома 91, корпуса 1, по улице Вавилова на юго-западе столицы после смерти хозяина. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

По словам волонтеров, пенсионер жил один. После его смерти животных не могут эвакуировать: ключи от жилища находятся в морге, так как тело мужчины пока не опознано, а родственников не удалось найти.

Добровольцы уточнили, что полицейские отказываются забирать ключи из морга и вскрывать жилое помещение.

"Все это время кошки остаются одни на 9-м этаже без еды и помощи", – говорится в материале.

