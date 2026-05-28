В АТОР заявили о росте интереса россиян к приключенческому туризму

В России наблюдается рост интереса к приключенческому туризму – не самым сложным, но богатым на эмоции путешествиям с высоким уровнем физической активности. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам", – отметили в организации.

По словам гендиректора одного туроператора Сергея Ромашкина, за последние три года спрос на данный вид туризма увеличивался на 10%, однако в 2026-м рост замедлился. Эксперт связал эту тенденцию с нишевостью приключенческого туризма и сопутствующей ему значительной физической активностью.

Более того, такие туры не подходят для детей, что ограничивает аудиторию в основном несемейными и спортивными людьми в возрасте от 20 до 35 лет.

В ассоциации также добавили, что горный туризм также стал более массовым. Теперь в такие походы отправляются не только опытные спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста.

"Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок", – пояснили в пресс-службе.

Ромашкин вместе с тем подчеркнул, что Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России.

Параллельно с этим в последние годы россияне чаще стали выбирать спокойный отдых в санаториях и отелях с "сонными программами". Эксперты пояснили, что спрос на такие путешествия растет из-за усталости от быстрого ритма жизни и недосыпа.

Как правило, в программы здорового сна отели включают полное восстановление организма. Там гости отдыхают от гаджетов, снимают стресс и получают специальное питание и процедуры для коррекции биоритмов.