Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 14:27

Туризм

В АТОР заявили о росте интереса россиян к приключенческому туризму

Фото: depositphotos/leopolis

В России наблюдается рост интереса к приключенческому туризму – не самым сложным, но богатым на эмоции путешествиям с высоким уровнем физической активности. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Туристы хотят эмоций, природы и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам", – отметили в организации.

По словам гендиректора одного туроператора Сергея Ромашкина, за последние три года спрос на данный вид туризма увеличивался на 10%, однако в 2026-м рост замедлился. Эксперт связал эту тенденцию с нишевостью приключенческого туризма и сопутствующей ему значительной физической активностью.

Более того, такие туры не подходят для детей, что ограничивает аудиторию в основном несемейными и спортивными людьми в возрасте от 20 до 35 лет.

В ассоциации также добавили, что горный туризм также стал более массовым. Теперь в такие походы отправляются не только опытные спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста.

"Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок", – пояснили в пресс-службе.

Ромашкин вместе с тем подчеркнул, что Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России.

Параллельно с этим в последние годы россияне чаще стали выбирать спокойный отдых в санаториях и отелях с "сонными программами". Эксперты пояснили, что спрос на такие путешествия растет из-за усталости от быстрого ритма жизни и недосыпа.

Как правило, в программы здорового сна отели включают полное восстановление организма. Там гости отдыхают от гаджетов, снимают стресс и получают специальное питание и процедуры для коррекции биоритмов.

Читайте также


туризмобщество

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика