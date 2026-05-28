YouTube начал ограничивать доступ к видео с VPN

Фото: depositphotos/pashapixel

Пользователи YouTube в России столкнулись с ограничениями доступа к ряду видеороликов при включенном VPN. У некоторых каналов видео могут не показываться или при просмотре появляется просьба выключить обход блокировки, сообщает "Коммерсант".

Как пишет издание, блокировка в основном затронула видео на каналах с контентом с региональными лицензиями. Собеседники издания уверены, что ограничения могут затронуть не только Россию, но и всю площадку.

Как отметил юрист Ярослав Шицле, при просмотре видео при помощи VPN пользователь находится в другой юрисдикции и получает доступ к контенту без прав в его стране. Для правообладателя такие действия несут убытки и нарушают лицензионные договоренности.

Директор по SMM и ORM Дамир Фейзуллов допустил, что ограничения на YouTube могут быть постепенным ужесточением контроля за правами на контент. При этом, по его мнению, для платформы окажется рискованным ограничивать все материалы, однако точечный контроль усилят.

Ранее сообщалось, что российские видеохостинги полностью заменят YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе. По словам первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, указанный видеохостинг стал "оружием пропаганды", которое активно используют "западные страны в информационной войне".

