Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 13:59

Технологии

YouTube начал ограничивать доступ к видео с VPN

Фото: depositphotos/pashapixel

Пользователи YouTube в России столкнулись с ограничениями доступа к ряду видеороликов при включенном VPN. У некоторых каналов видео могут не показываться или при просмотре появляется просьба выключить обход блокировки, сообщает "Коммерсант".

Как пишет издание, блокировка в основном затронула видео на каналах с контентом с региональными лицензиями. Собеседники издания уверены, что ограничения могут затронуть не только Россию, но и всю площадку.

Как отметил юрист Ярослав Шицле, при просмотре видео при помощи VPN пользователь находится в другой юрисдикции и получает доступ к контенту без прав в его стране. Для правообладателя такие действия несут убытки и нарушают лицензионные договоренности.

Директор по SMM и ORM Дамир Фейзуллов допустил, что ограничения на YouTube могут быть постепенным ужесточением контроля за правами на контент. При этом, по его мнению, для платформы окажется рискованным ограничивать все материалы, однако точечный контроль усилят.

Ранее сообщалось, что российские видеохостинги полностью заменят YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе. По словам первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, указанный видеохостинг стал "оружием пропаганды", которое активно используют "западные страны в информационной войне".

В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube

Читайте также


технологии

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика