22 мая, 14:10

Культура

В окружении актера Маклакова опровергли информацию о его госпитализации

Фото: Legion-Media.com/Gennady Usoev

Сообщения о госпитализации актера Алексея Маклакова не соответствуют действительности, он хорошо себя чувствует и занят работой. Об этом РИА Новости рассказали в окружении заслуженного артиста России.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Маклакова якобы экстренно доставили в больницу с сильными болями в животе. В результате, как утверждают журналисты, врачи выявили у него острый панкреатит, поэтому актер на протяжении недели восстанавливался в стационаре.

Утверждалось также, что артист должен был соблюдать жесткую диету, принимать антибиотики, а также следить за давлением, поскольку у него наблюдается гипертония.

Однако в окружении артиста заявили, что 65-летний Маклаков чувствует себя хорошо и не ложился в больницу. В настоящее время, по их словам, артист находится на примерке.

"Я не знаю, откуда берут эту информацию. Каждый месяц выдумывают то сердечный приступ, то еще что-то. Не дают ему покоя", – добавили в окружении актера.

В начале мая Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Маклакову, который служит в театре "Ленком Марка Захарова". Аналогичные звания были получены артисткой театра "Кремлевский балет" Олесей Рослановой, артистом балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрием Кудрявцевым и артистом Национального молодежного театра Башкортостана имени Мустая Карима Линар Ахметвалиевым.

