Леня Голубков из рекламы "МММ" перенес операцию

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, успешно перенес операцию по восстановлению зрения, сообщает телеканал "360".

По словам артиста, он уже снял повязку и все видит как левым, так и правым глазом. Свое самочувствие он оценивает как отличное.

"Раньше даже не мог читать в метро схему станций или телевизионную программу, а сейчас вижу схему. Спасибо врачам, я восстановился. Сейчас капли прокапаю еще две недели и все", – поделился Пермяков.

Он добавил, что написал три пьесы. Их объединяет общий материал, но сюжеты разные. Одной из них предсказали большое будущее, признался Пермяков. По его словам, это произведение о герое, который приходит к Богу.

"Многие режиссеры хотят ее поставить, но у одних нет театров, у других нет денег. Пьеса пойдет на ура, я уверен, нужен только талантливый режиссер", – резюмировал он.

В прошлом году актер опровергал информацию об ухудшении здоровья. Тогда СМИ утверждали, что он обращался в больницу из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион. Пермяков объяснил, что просто проходил комиссию.

