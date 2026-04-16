Юрист Остапенко: сотрудника могут уволить за несоблюдение офисного дресс-кода

16 апреля, 16:30

Юристы объяснили, могут ли сотрудника уволить за мат и нарушение дресс-кода

Фото: 123RF.com/svyatkovsky

Работодатель имеет право требовать соблюдения дресс-кода и наказывать за его нарушение, однако только при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал в беседе с "Абзацем" юрист Ярослав Остапенко.

По его словам, требования к внешнему виду должны быть закреплены официально в локальных актах или трудовом договоре, с которыми сотрудник ознакамливается под подпись. В таком случае нарушение дресс-кода считается дисциплинарным проступком.

"Сразу уволить за неподходящую одежду нельзя. Обычно сначала выносят замечание или выговор. Увольнение возможно при повторном нарушении и только при строгом соблюдении процедуры, установленной Трудовым кодексом Российской Федерации", – пояснил юрист.

Если же в компании нет формализованных правил, претензии к внешнему виду сотрудника юридически необоснованны.

Аналогичный подход действует и в отношении нецензурной лексики. Как отметил в беседе с RT юрист Александр Южалин, использование мата на рабочем месте может повлечь дисциплинарное взыскание только в том случае, если соответствующий запрет заранее прописан во внутренних документах компании.

В противном случае привлечь сотрудника к ответственности за подобное поведение работодатель не сможет. При наличии же установленного запрета последствия могут включать замечание, выговор или лишение премии, если она зависит от соблюдения трудовой дисциплины.

Ранее в Китае сотрудница проспала пять часов на работе, чтобы проучить начальника за низкую зарплату. Девушка также съела шоколадку, лежавшую на столе руководителя.

Позднее выяснилось, что у него диагностировано заболевание, при котором он должен регулярно потреблять сахар. Мужчине стало плохо, и потребовалась медицинская помощь.

