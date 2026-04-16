16 апреля, 18:47

Политика

Захарова заявила, что Киев продолжает избавляться от свидетелей инсценировки в Буче

Фото: mid.ru

Киев продолжает избавляться от свидетелей инсценировки в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что рассказы о якобы имевших место в апреле 2022 года убийствах мирных жителей в Буче российскими военными являются "бредом сивой кобылы". При этом Украина и Запад "продолжают скрывать от мировой общественности, что же на самом деле там произошло".

По словам Захаровой, появляется ряд подробностей, которые подтверждают версию о том, что это является инсценировкой, которая к тому же "еще и продолжается".

"Эта инсценировка продолжается в еще более страшном ключе, потому что живые свидетели той самой постановки, которая имела место в Буче, киевскому режиму поперек горла, они просто не нужны. И киевский режим продолжает от них избавляться", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что именно в Буче "неонацистский режим с особой ретивостью" проводил насильственную мобилизацию. Это было сделано, чтобы отправить "всех очевидцев на верную гибель". Местные жители пытались любыми способами избежать поимки, из-за чего военкомат в Буче "погряз во взяточничестве".

После коррупционного скандала сотрудники и руководство этого военкомата были отправлены на фронт в полном составе, указала представитель МИД, сославшись на украинские СМИ.

"При этом сегодня на Украине попавшихся за мздоимство и воровство военкомов в штурмовые отряды не зачисляют, если только они не знают что-то про темные делишки неонацистского режима", – отметила она.

В связи с этим есть все основания полагать, что власти Украины избавляются от тех, кто может рассказать правду об инсценировке в Буче. Захарова заключила, что это не просто "чудовищное злодеяние апреля 2022 года", а история, которая длится и развивается, чтобы избавиться от свидетелей.

В Минобороны РФ заявляли о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан в Буче и отмечали, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там военнослужащих России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

Между тем МИД РФ требовал от международных организаций добиться расследования этих событий. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

