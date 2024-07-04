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В Праге начался суд на гражданином Чехии Филиппом Симаном, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне ВСУ и мародерстве в Буче и Ирпене в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Ceske noviny.

По данным материала дела, чех в конце марта 2022 года служил в украинском добровольческом батальоне "Карпатская Сечь" и не имел разрешения от президента воевать на стороне иностранных войск. Он прошел базовую подготовку, после чего вместе с группой, которой командовал, направился в Ирпень и Бучу, где ему поручили патрулировать окопы.

По версии обвинения, Симан украл очки Gucci, дыхательную маску из уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия", слитки из золота и серебра, а также снимал ювелирные украшения с погибших.

Как отметило издание, его задержали по подозрению в мародерстве. После освобождения Симан вернулся в свою родную страну.

Кроме того, говорится в материале, чех отказался признать вину. По словам Симана, он прибыл на Украину, поскольку его семья родом оттуда.

Жители населенных пунктов, которые находятся западнее Артемовска, жаловались, что военные ВСУ занимаются мародерством. В свою очередь, сотрудники украинских правоохранительных органов предпочитают это игнорировать. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что правоохранители просто отказываются принимать заявления граждан о фактах правонарушений.

