Марочко заявил, что украинские правоохранители игнорируют мародерство солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Военкор Ярем"

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что жители населенных пунктов, которые находятся западнее Артемовска, пожаловались, что военные ВСУ занимаются мародерством. В свою очередь, сотрудники украинских правоохранительных органов предпочитают это игнорировать.

"В ряде населенных пунктов, расположенных западнее населенного пункта Артемовск, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищение имущества мирных граждан. Причем мародеры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи", – передает ТАСС его слова.

Марочко отметил, что правоохранители просто отказываются принимать заявления граждан о фактах правонарушений.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ попытались организовать контрнаступление со стороны города Часов Яр, однако ВС РФ сорвали их планы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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