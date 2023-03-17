В ДНР сообщили, что ВС России взяли под контроль около 70% территории Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ контролируют примерно 70% территории Артемовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что ВСУ попытались организовать контрнаступление со стороны города Часов Яр, однако эти планы удалось сорвать российским подразделениям.

Однако в этом городе, по словам Гагина, собралась довольно многочисленная группировка войск противника. В самом же Артемовске насчитывается порядка 10 тысяч украинских солдат, добавил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя ход спецоперации на Украине, сообщил о плавном продвижении Вооруженных сил РФ в Артемовске. Он также заявил, что российские войска пресекли попытки выхода взводов ВСУ из города.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потеря Артемовска может привести к тому, что под угрозой окажутся и другие города, находящиеся под контролем Киева. Он призвал украинские войска воевать в этом городе, сколько физически будет возможно.

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