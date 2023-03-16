Украина потеряла более 100 тысяч военных с начала конфликта – СМИ

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С момента начала конфликта на Украине погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Такие сведения приводит газета Politico со ссылкой на данные американских чиновников.

Издание также подчеркивает, что значительная часть погибших участвовала в обороне Артемовска (украинское название города – Бахмут). В связи с ослаблением этого направления США якобы ускоряют поставки техники Украине и усиливают тренировки военных.

Ранее стало известно, что восемь американских сенаторов передали обращение министру обороны США Ллойду Остину с требованием направить Украине истребители F-16.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш высказал мнение, что не исключено и прямое вмешательство США в украинский конфликт. При этом публицист отметил, что в Вашингтоне могут недооценивать российскую армию.



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