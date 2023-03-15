Марочко сообщил, что Киев готовится к дискредитации ВС РФ под Артемовском

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Офицеры центра информационно-психологических операций Украины под Артемовском готовят материалы по дискредитации российских сил, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что их работа отмечена в окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Марочко уточнил, что, исходя из характера их работы, основная их задача заключается в подготовке материалов, направленных на дискредитацию российских войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что потери украинских войск под Артемовском ежемесячно составляют порядка 10–11 тысяч военных. Бизнесмен не стал говорить об украинских потерях в военной технике, так как это является секретной информацией.

В то же время Пригожин опроверг информацию о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара. По его словам, в настоящее время российская сторона может найти в шахтах пулеметы "Максим" и пистолеты ТТ, которые практически не применимы.

Пригожин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

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