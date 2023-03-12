Военный обозреватель заявил, что весенне-летняя кампания станет решающей в рамках СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам полковника, данная кампания станет важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО.

"В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б", – заявил Алехин.

Он уточняет, что "планом Б" для США станет поиск путей спасения самой государственности Украины.

Обозреватель заявляет, что и Киев начал подготовку к весенне-летней кампании. По его словам, Украина готовит два ударных корпуса, которые проходят обучение как на территории страны, так и в странах Восточной Европы. Алехин уточняет, что Киев готовит два мощных ударных кулака – артиллерийский и танковый.

"По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте", – заявляет полковник.

По его мнению, на данный момент о планах Киева трудно судить.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". По его словам, Украина объяснит, что к ней нужно относится "не то что с уважением, а с большим страхом".

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил, что наступление ВСУ может начаться в ближайшие два месяца. Он подчеркнул, что попытка наступления может оказаться фатальной для Киева и заявил, что российская армия готова отражать атаки.

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