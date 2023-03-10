10 марта, 23:59Политика
Советник главы офиса Зеленского пообещал устроить очень горячий сезон в Крыму
Фото: depositphotos/astroganov
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, которое опубликовано на его YouTube-канале.
"Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким", – заявил он.
Подоляк утверждает, что Украина объяснит, что к ней нужно относится "не то что с уважением, а с большим страхом".
Советник Зеленского также заявил, что Украина проведет "сезон свободы", который обратит на себя внимание государств с "нестабильными" политическими системами.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены ПВО. Он заверил, что в глобальном плане Крыму ничего не угрожает.
Аксенов также заверил, что строительство фортификационной линии в Крыму идет согласно плану.
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