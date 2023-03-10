Причастность США к атакам на Крым приведет к войне с РФ – экс-советник Пентагона

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме подтверждают планы Вашингтона "спасти Украину" с помощью прямого вмешательства в конфликт, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым. Если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Нуланд знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях", – сказал военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что замгоссекретаря понимает, как безнадежно положение Киева, поэтому пытается втянуть Штаты в конфликт.

Макгрегор считает, что главная ошибка Нуланд и других американских политиков заключается в нереалистичном подходе к России и ее президенту. По его мнению, такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, включая прямое военное столкновение с Москвой.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам на полуострове. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.



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