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Идея Запада об "освобождении" Крыма от России является глупой и абсурдной. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано в Twitter.

По его словам, подобную идею можно сравнить с освобождением штата Техас от США и передачей его Мексике.

Наполитано также добавил, что обращение Владимира Путина к Думе 21 февраля является одним из самых рациональных выступлений лидера страны за последнее время. По его словам, президент России понимает, что за конфликтом на Украине стоит Запад.

Журналист отметил, что этот факт в принципе известен всем, добавив, что одной из причин усугубления конфликта стало расширение блока НАТО.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что власти Украины должны сами решить, будет ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму.

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