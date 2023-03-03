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В МИД РФ заявили, что Киев продолжает планировать военный захват Крыма, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что не так давно заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины.

"Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам", – добавили в министерстве.

Также в МИД подчеркнули, что в СМИ появилась информация о желании киевских властей поставить российских и белорусских граждан, которые находятся на Украине, перед следующим выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными. Граждане этих стран могут не понять таких намерений властей, однако Россия готова принять жертв киевского режима.

В сообщении ведомства указывается, что президент Украины Владимир Зеленский продвигает "формулу мира", которая направлена только на "сколачивание антироссийской коалиции". В свою очередь, Вашингтон и союзники из НАТО продолжают реализовывать планы по уничтожению РФ, именно для этого они передают вооружение Киеву, обучают украинских военных, а также указывают, куда наносить удары и какие цели необходимо определять.

На сегодняшний день Запад требует от Украины продолжать наступать и оккупировать территории новых регионов России. Однако западные страны понимают, что этот план провален, кроме того, им безразлична гибель невинных людей, подчеркнули в министерстве.

СВО будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории, заключили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов у границ Приднестровья и эти сведения вызывают обеспокоенность.

Она напомнила, что ранее о готовящейся украинской стороной провокации предупреждали в министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ее целью является обвинение Вооруженных сил РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам.



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