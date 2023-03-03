Посол РФ в Лондоне заявил, что западные танки не представляют угрозы для России

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Западные танки, поставляемые на Украину, не представляют угрозы для России в отличие от обещанного Великобританией оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Al Jazeera.

Он отметил, что подобное оружие может достигать целей на территории России. По словам Келина, многие страны воздержались от поставок оружия дальнего радиуса, кроме Великобритании, которая сообщила о готовности передать ракеты Украине.

Российский дипломат добавил, что вооружение, которое уже было передано Западом, используется ВСУ для обстрела гражданских объектов в Донбассе, в связи с чем Россия вынуждена отодвигать линию фронта подальше от своих границ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступит с призывом к лидерам G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу и выступит с поддержкой срочного увеличения поставок вооружения Киеву.

В канцелярии Сунака заявили, что премьер-министр страны также приведет "убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего действия" для Киева.

До этого СМИ сообщали, что представители правительства Италии не исключают возможность передачи в будущем Киеву ракет дальнего радиуса действия.

Великобритания поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия в 2023 году

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