Премьер Британии призовет G7 поставить Украине вооружение дальнего радиуса действия

Фото: depositphotos/Mermolenko

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступит с призывом к лидерам G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу и выступит с поддержкой срочного увеличения поставок вооружения Киеву. Об этом со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского правительства сообщает ТАСС.

"Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7", – указано в сообщении.

В канцелярии Сунака заявили, что премьер-министр страны приведет "убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего действия" для Киева. Кроме того, Сунак вновь выразит поддержку тем странам, которые будут готовы передать Украине истребители.

Согласно заявлению британского премьера, он придерживается позиции о необходимости кардинального изменения объемов поставок вооружения Киеву.

"Нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", – указано в тексте заявления Сунака.

Ранее Госминистр Великобритании по Европе Лео Докерти сообщил, что Соединенное Королевство не отправит своих военных на украинскую территорию. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине.

Великобритания поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!