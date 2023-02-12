Лондон и Киев договариваются о производстве британских вооружений на Украине – СМИ

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Великобритания и Украина обсуждают возможность открыть совместные предприятия для производства британских вооружений на украинской территории. Об этом со ссылкой на источники среди представителей оборонно-промышленного комплекса Великобритании сообщает газета The Daily Telegraph.

Согласно словам одного из источников издания, стороны хотят добиться подписания совместных контрактов. Он утверждает, что подобные переговоры с Киевом проводят многие предприятия Европы, но именно Лондон хочет стать первым.

Уточняется, что в Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака издание не смогло получить никаких комментариев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна увеличивать производство вооружений, пока украинская сторона "клянчит самолеты, ракеты и танки" у Запада. Он подчеркнул, что перед российским оборонно-промышленным комплексом стоит задача произвести и модернизировать тысячи танков.

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