04:30Политика
Лондон и Киев договариваются о производстве британских вооружений на Украине – СМИ
Фото: depositphotos/Mermolenko
Великобритания и Украина обсуждают возможность открыть совместные предприятия для производства британских вооружений на украинской территории. Об этом со ссылкой на источники среди представителей оборонно-промышленного комплекса Великобритании сообщает газета The Daily Telegraph.
Согласно словам одного из источников издания, стороны хотят добиться подписания совместных контрактов. Он утверждает, что подобные переговоры с Киевом проводят многие предприятия Европы, но именно Лондон хочет стать первым.
Уточняется, что в Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака издание не смогло получить никаких комментариев.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна увеличивать производство вооружений, пока украинская сторона "клянчит самолеты, ракеты и танки" у Запада. Он подчеркнул, что перед российским оборонно-промышленным комплексом стоит задача произвести и модернизировать тысячи танков.
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