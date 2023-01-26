Глава фракции Европарламента заявил о необходимости введения в ЕС военной экономики

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Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу необходима особая "своего рода военная экономика" на фоне ситуации с Украиной. Его слова передает медиагруппа Funke.

Он подчеркнул, что военная экономика в странах Евросоюза поможет обеспечить стабильность и безопасность.

Также Вебер обратил внимание на большую потребность ЕС в оружии и боеприпасах. По его мнению, в настоящее время страны Европы не готовы оперативно предоставить необходимые вооружения не только для Украины, но и для собственной обороны.

В связи с этим политик подчеркнул, что страны ЕС нуждаются в "новых путях" развития, которые в том числе позволят увеличить темпы производства оружия и боеприпасов.

Кроме того, Вебер отметил, что его крайне разочаровали последние переговоры ФРГ и Франции, на которых не было "ничего конкретного". Он выразил мнение, что на данном этапе канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону не удается ответить на исторические вызовы, как в свое время получалось у их предшественников Конрада Аденауэра и Шарля де Голля.

"Оба (Шольц и Макрон. – Прим. ред.) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц – своей коалицией "светофор". Это провал, который надолго ослабляет Европу", – заключил политик.

Ранее правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Акция против отправки немецких танков на Украину прошла в Мюнхене

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