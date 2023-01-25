ЕК собирается пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Frank Hormann

Еврокомиссия планирует пересмотреть режим либерализации торговли с Украиной из-за того, что текущая ситуация с аграрным экспортом страны ставит европейских фермеров в невыгодное положение. Об этом сообщает портал Euractiv.

Жалобы поступили из соседних стран ЕС, среди них – Польша, Румыния и Венгрия. Отмечается, что приток зерна из Украины ведет их к банкротству.

В связи с этим ЕК может отменить введенные тарифы.

"Европейская комиссия обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт в ближайшие недели", – говорится в материале.

Режим, который вводит нулевые таможенные ставки на ряд украинских товаров, вступил в силу в 2022 году. Он продолжится до лета 2023 года. Его пересмотр планируется провести на саммите ЕС – Украина, который пройдет 3 февраля.

В декабре прошло года заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, что зерновая сделка, подписанная 22 июля представителями РФ, Турции, Украины и ООН, требует внесения определенных коррективов.

Ранее стали известны детали телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора лидеры стран обсудили реализацию договоренностей о вывозе зерна с территории Украины и поставках продовольствия и удобрений из России.

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

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