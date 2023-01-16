Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину и новый газовый хаб

Фото: kremlin.ru

Стали известны детали телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры стран обсудили реализацию договоренностей о вывозе зерна с территории Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, а также взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки природного газа РФ и создание в Турции регионального газового хаба.

"Рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок", – говорится на сайте Кремля.

Кроме того, российский президент обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Киева. Путин отметил, что при поддержке Запада, который активно наращивает объемы поставок вооружений и военной техники, правительство Украины сделало ставку на интенсификацию боевых действий.

Также глава РФ во время переговоров назвал политику Киева лицемерной. В качестве аргумента он привел отказ украинской стороны от введения режима прекращения огня в период православного Рождества.

Ранее Эрдоган подтвердил планы о бесплатных поставках российской сельхозпродукции нуждающимся африканским государствам. Он заявил, что благодаря этому получится улучшить нынешнюю обстановку с вывозом зерновых из Украины, при которой на бедные страны Африки приходится всего 14% от общего экспорта.

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