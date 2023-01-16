В Кремле заявили о доработке новой концепции российской внешней политики

Фото: http://kremlin.ru/

Новая концепция внешней политики российской стороны на данный момент дорабатывается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Она (новая концепция внешней политики России. – Прим. ред.) будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будет определенное дополнение", – цитирует его RT.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что дополнения в новую концепцию российский лидер может одобрить без организации большого собрания Совета безопасности.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов государствам, поддержавшим потолок цен.

Ответственность за мониторинг исполнения указа возложена на министерство энергетики России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!