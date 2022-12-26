Аналитик допустил торговлю нефтью из России по ценам выше установленного потолка

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У России появится возможность продавать нефть по ценам выше установленного потолка в случае, если найдутся возможности транспортировки и страховки, рассказал директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, крупнейшие мировые потребители, в частности, Китай и Индия, могут быть заинтересованы в покупке российской нефти.

Исаков подчеркнул, что нефть будет востребованным товаром еще долгое время, а ее стоимость будет определяться спросом и предложением.

"Для ряда крупнейших потребителей в мире, таких как Китай и Индия, возможность покупать этот ключевой ресурс со скидкой, пусть даже и выше произвольно назначенного порога, наверняка окажется важнее потребности демонстрировать солидарность со странами, вводящими такие ограничения", – пояснил аналитик.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен.

Он напомнил, что в настоящее время готовится указ президента об ответных мерах на введенные ограничения.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом отмечалось, что несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Речь идет о государствах, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов.



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