Эмбарго ЕС на поставки российской нефти и потолок цен от G7 вступили в силу

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

С 5 декабря Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть. Ограничения действуют в рамках шестого пакета санкций, принятого в июне.

Вместе с этим также начало действовать решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

При этом несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Речь идет о государствах, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов.

В сентябре Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что позиция Москвы остается неизменной: РФ не примет потолок цен на нефть. Он отметил, что данный инструмент является нерыночным и неэффективным.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что Европа, начав жить с 2022 года без российского топлива, в дальнейшем может обвинить Россию в использовании энергетических ресурсов в качестве оружия.

До этого глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена, европейских и британских чиновников.

По мнению эксперта, страны Запада в этом вопросе продемонстрировали полную некомпетентность. Он уверен, что план G7 не сработает, поскольку крупные покупатели, такие как Индия и Китай, скорее всего, проигнорируют ограничения или попытаются их обойти.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!