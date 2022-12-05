Потолок цен на российскую нефть приведет к дефициту топлива на Украине – эксперт

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Ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что установленный Западом потолок цен на российскую нефть приведет к дефициту и "космическим" ценам на рынке Украины.

"Впереди 2–3 месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара", – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

По мнению эксперта, Украине необходимо "просто пережить" этот период. Он также отметил, что весной 2022 года страна прошла "более сложный этап восстановления рынка", когда пришлось заменить порядка 100% довоенных источников поставок.

Накануне страны ЕС окончательно утвердили решение установить предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В соответствующем документе уточнялось, что ограничения будут распространяться на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

После этого зампред правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что позиция России остается неизменной: страна не примет потолок цен на нефть, поскольку считает данный инструмент нерыночным, неэффективным и противоречащим всем правилам, в том числе ВТО.

Он добавил, что Россия уже занялась разработкой механизмов запрета на применение потолка цен на нефть.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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