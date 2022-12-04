Россия разработает механизмы запрета торговли при потолке цен на нефть – Новак

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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия занялась разработкой механизмов запрета введения потолка цен на нефть.

"Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (потолок цен. – Прим. ред.), независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство может только привести к еще большей дестабилизации рынка", – высказался он в эфире "Россия 24".

Ранее стало известно, что страны Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

В одобренном документе сказано, что соответствующие ограничения будут распространяться на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

Россия не раз высказывала свою позицию на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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