Постпред РФ в Вене заявил, что Европа начнет жизнь без российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2022 года Европа начнет жить без российского топлива. Об этом в своем телеграм-канале написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", – написал Ульянов.

По его словам, дальнейшее развитие событий может привести к обвинению России со стороны Европы в использовании энергетических ресурсов в качестве оружия.

Ранее Совет Евросоюза дал официальное подтверждение о введении ценового потолка на российскую нефть. Сообщалось, что перед вступлением инициативы в силу, будет совершена письменная процедура, после чего документ размесят в Официальном журнале.

Позже стало известно, что страны G7 и Австралия пришли к решению об установлении ценового потолка в 60 долларов за баррель. Уточнялось, что ограничение вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты.



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