Японский аналитик назвал потолок цен на нефть оскорбительным и недопустимым

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Решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть является оскорбительным и недопустимым искажением рынка, считает аналитик Эйдзи Танигути.

По его мнению, действия США и ЕС вызывают противоречивые чувства. С одной стороны, решение об ограничениях цены продиктовано стремлением защитить себя от скачков цен на данное топливо. С другой стороны, пояснил эксперт, установка потолка цен далека от идеологии Запада относительно свободы.

"Нет страны, где инфляция не является головной болью, а Запад, вероятно, не переживет дальнейшего роста цен на энергоносители. <...> Но просто неприятно видеть, как крупные державы объединяются, чтобы исказить рынок", – написал Танигути в своей статье для портала Yahoo News Japan.

Ранее обозреватель Oil Price Ирина Слав заявила, что если западные страны введут ограничения на нефть из России, то это не лишит РФ сырьевых доходов, а приумножит их.

Она также напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила, что прекратит поставки в государства, поддержавшие эту меру.

До этого профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отмечал, что ограничение цен на российскую нефть негативно скажется на Европе, но принесет выгоду Соединенным Штатам.



"Деньги 24": насколько Запад опустит потолок цен на газ и нефть РФ

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