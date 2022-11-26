Лимит цен на российскую нефть также навредит Евросоюзу – СМИ

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Возможное ограничение цен на нефть из России негативно скажется как на Москве, так и на Брюсселе, считает китайское издание Global Times.

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отмечает, что европейские союзники США отмечают, что потенциально подобный запрет выгоден только Вашингтону.

Эксперт отметил, что введение потолка цен на российскую нефть как навредит Евросоюзу, так и вызовет хаос на мировом энергетическом рынке. Разногласия по поводу лимита стоимости топлива Ли Хайдун назвал предсказуемыми.

Ранее газета Politico заявила, что большинство стран поддерживает лимит цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом Польша считает потолок в 65 долларов слишком мягким, а Греция не хочет опускать его ниже 70 долларов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков накануне заявил, что цены на нефть в краткосрочной перспективе начнут падать из-за динамики к рецессии в глобальной экономике.

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