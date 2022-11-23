Переговоры стран Евросоюза по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переговоры между странами ЕС по поводу установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, мнения европейских правительств расходятся относительно реализации плана G7.

В частности, предложенные 65 долларов за баррель не устроили Польшу и страны Балтии. Представители этих государств назвали такую цену "слишком щедрой" для Москвы. В свою очередь, ряд стран с крупной судоходной отраслью, в том числе Мальта и Греция, не хотят, чтобы цена на российскую нефть опускалась ниже 70 долларов за баррель.

Установление потолка цен на нефть на уровне 65–70 долларов за баррель не окажет существенного влияния на российскую экономику, сообщила агентству старший научный сотрудник центра Bruegel в Брюсселе Симона Тальяпьетра.

"В настоящее время российская нефть торгуется со значительным дисконтом по сравнению с нефтью Brent – около 65 долларов за баррель. Если ценовой предел G7 для российской нефти будет установлен на аналогичном уровне, это не нанесет России большого вреда", – сказала она.

В публикации отмечается, что если соглашение между странами ЕС так и не будет достигнуто, то они проведут новую встречу в четверг, 24 ноября. В этот же день планируют встретиться министры энергетики стран Евросоюза, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен на российский газ.

Ранее в Минфине США заявили, что переработанная за пределами РФ нефть не будет подпадать под вводимый потолок цен. Также Вашингтон разрешил финансовые операции, связанные с поставками сырой нефти из РФ в некоторые страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю.



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