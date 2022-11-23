Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

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Швейцария приняла восьмой пакет санкций Евросоюза против России, в том числе введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Минэкономики страны.

Очередной пакет санкций включает также ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, важных для РФ с экономической точки зрении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит девятый пакет антироссийских санкций, в рамках которого может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Издание Politico писало, что Латвия, Литва, Польша и Эстония пытаются убедить другие страны Европейского союза согласовать очередной пакет санкций вместе с потолком цен на российскую нефть.

Источник в ЕС сообщил, что новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года. Он подчеркнул, что в настоящее время над ними работают.

6 октября был принят восьмой пакет санкций против РФ. Европейский союз ввел ограничения против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Помимо этого, 13 октября Европейский союз продлил на год санкции для физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада в отношении РФ негативно сказываются на самой Европе. Он уточнил, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

По словам замглавы Совбеза, новые ограничения ЕС не только пустое, но и дорогостоящее дело. Он заявил, что Россия привыкла к жизни в условиях ограничений и научилась к ним адаптироваться. Медведев подчеркнул, что экономика РФ демонстрирует "приличную жизнеспособность".



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