12:02Политика
Мишустин заявил, что санкции вредят не России, а самому Западу
Фото: depositphotos/Kordin
Недружественные страны в стремлении ударить по России санкциями нанесли вред только самим себе. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России".
"Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", – цитирует Мишустина РИА Новости.
По его словам, Запад не остановило даже то, что мировая экономика подразумевает связь между рынками стран. Мишустин считает, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.
Российский премьер отметил, что страны, которые так сильно старались создать санкции, "возвращаются к углю как источнику энергии".
Ранее сообщалось, что санкции Запада мешают экспорту сельскохозяйственной продукции России. Из-за препятствий больше всех страдают нуждающиеся государства Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
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