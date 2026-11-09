Лидера "Любэ" Николая Расторгуева внесли в базу данных военной разведки Украины

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Солист группы "Любэ", народный артист РФ Николай Расторгуев попал в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщается на портале ведомства.

Утверждается, что артист поддерживает СВО, регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах. Кроме того, Расторгуев входит в состав движения Putin Team, выступающего в поддержку Владимира Путина.

Ранее в базу ГУР внесли блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина). Утверждалось, что он поддерживает политику российских властей в отношении Украины. По мнению авторов базы, благодаря присутствию в публичном поле он создает значительную долю контента, который направлен на "дискредитацию" Киева.

До этого сообщалось, что в базу данных украинской разведки внесли певицу Ларису Долину, певца Стаса Михайлова, основателя группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова, лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина и других исполнителей.

