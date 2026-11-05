Блогер Гоблин внесен в базу данных военной разведки Украины

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/goblin_oper

Блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют размещенные на портале базы сведения, с которыми ознакомился ТАСС.

Утверждается, что в своих видеоблогах, постах в соцсетях, выступлениях в медиа и государственных информационных проектах Пучков поддерживает политику российских властей в отношении Украины. По мнению авторов базы, благодаря присутствию в публичном поле он создает значительную долю контента, который направлен на "дискредитацию" Киева.

Также отмечается, что блогер часто говорит о внешнем управлении Украиной со стороны США и характеризует ее как проданную страну. Кроме того, он распространяет тезис о нацизме на Украине, заявляя, что ее военные являются нацистами и намеренно убивают мирных жителей.

На сайте также упоминается позиция Пучкова по Крыму и его неоднократные поездки на полуостров. В своем телеграм-канале он публикует посты в поддержку специальной военной операции, призывает собирать деньги на закупку тактической медицины для российских военных и делится репостами о сборах средств в помощь армии России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Пучкова как лицо, которое скрывается от досудебного расследования. При этом россиянин уже был заочно приговорен Винницким городским судом к 10 годам заключения. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и "пропаганде агрессивной войны".

