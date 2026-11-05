Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:14

Политика

Блогер Гоблин внесен в базу данных военной разведки Украины

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/goblin_oper

Блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, внесли в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют размещенные на портале базы сведения, с которыми ознакомился ТАСС.

Утверждается, что в своих видеоблогах, постах в соцсетях, выступлениях в медиа и государственных информационных проектах Пучков поддерживает политику российских властей в отношении Украины. По мнению авторов базы, благодаря присутствию в публичном поле он создает значительную долю контента, который направлен на "дискредитацию" Киева.

Также отмечается, что блогер часто говорит о внешнем управлении Украиной со стороны США и характеризует ее как проданную страну. Кроме того, он распространяет тезис о нацизме на Украине, заявляя, что ее военные являются нацистами и намеренно убивают мирных жителей.

На сайте также упоминается позиция Пучкова по Крыму и его неоднократные поездки на полуостров. В своем телеграм-канале он публикует посты в поддержку специальной военной операции, призывает собирать деньги на закупку тактической медицины для российских военных и делится репостами о сборах средств в помощь армии России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Пучкова как лицо, которое скрывается от досудебного расследования. При этом россиянин уже был заочно приговорен Винницким городским судом к 10 годам заключения. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и "пропаганде агрессивной войны".

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика