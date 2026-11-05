Джигурда попал в базу данных ГУР Украины

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Актер Никита Джигурда попал в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Основанием для включения артиста в список украинская сторона называет его поддержку специальной военной операции. Также в вину Джигурде вменяют и посещение новых российских регионов.

Ранее стало известно, что в базу данных военной разведки Украины попал блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Авторы базы утверждают, что Пучков поддерживает политику российских властей в отношении Украины.

В частности, он часто говорит о внешнем управлении Украиной со стороны США и характеризует ее как проданную страну. Кроме того, он распространяет тезис о нацизме на Украине. На сайте также упоминается позиция Пучкова по Крыму.