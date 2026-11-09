"Мосбилет" рекомендует посетить музей "Флоратопия" и выставку "Мир динозавров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис "Мосбилет" пригласил юных жителей столицы и их родителей посетить площадки первого в России "Биокластера", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Экспозиции открыты в павильонах № 17 "Лесная промышленность" и № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ. В первом работает выставка "Мир динозавров". В экспозиции представлены доисторические виды мезозойской эры, существовавшие на территории современной России.

Гости увидят, как выглядела природа миллионы лет назад: от юрских ландшафтов на месте Москвы до мелового периода Чукотки. Динозавры предстанут в детализированных 3D-реконструкциях. Также посетители смогут рассмотреть подлинные палеонтологические экспонаты и живые растения. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

В павильоне № 29 работает музей ботаники "Флоратопия". В музее представлены все разделы науки о растениях. Экспозиция совмещает современные технологии, искусство и интерактивные форматы. Она разделена на зоны "Андеграунд", "Квартал цветения", "Аллея селекции", "Агрополис", "Набережная" и "Парящий орхидарий".

Здесь также есть подводные экосистемы с живыми аквариумными растениями и редкие тропические виды. Представлены композиции с экзотическими лианами и воздушными корнями, стены из мха. В павильоне действуют кинозал и "Зеленая школа". Входные билеты также продаются в "Мосбилете".

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 ноября в столице пройдет очередная акция "Московская музейная неделя". В частности, в первый день музейной недели можно бесплатно посетить основную экспозицию музея-панорамы "Бородинская битва".

