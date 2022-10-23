Антироссийские санкции США и ЕС ослабили Запад и укрепили рубль – СМИ

Фото: Москва 24

Антироссийские санкции США и ЕС ослабили Запад и укрепили рубль. Об этом говорится в материале обозревателя Филипа Пилкингтона для New York Post.

"Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться", – говорится в статье автора.

По мнению Пилкингтона, санкции Запада не проявили должного эффекта из-за роста цен на энергоносители. Как считает обозреватель, положительное воздействие на экономику страны оказал экспорт нефти и газа. Это помогло России увеличить заработок в сравнении с 2021 годом.

Из материала автора следует, что, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о намерении обрушить рубль, валюта выросла на 23%.

"Американские потребители страдают, а европейцев ждет несчастная зима", – заключил Пилкингтон.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла возможность сотрудничества и газовым и нефтяным рынком Европы. Он также предупредил Москву о предстоящих трудностях, поскольку до этого поступления российских газа и нефти на европейских рынок составляли около 55% от общего экспорта РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!