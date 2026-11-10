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10 ноября, 09:59

Культура

Британский писатель Джон Харрисон получил Букеровскую премию

Фото: legion-media.com/PA Images/Alamy

Британский писатель Майкл Джон Харрисон стал лауреатом Букеровской премии 2026 года, в рамках которой был отмечен его роман "Конец всего". Об этом сообщает газета "Известия".

Церемония награждения прошла в Лондоне в Старом Биллингсгейте. Харрисон получил 50 тысяч фунтов и трофей, который ему вручил прошлогодний победитель Дэвид Солой.

Всего жюри рассмотрело 163 книги, опубликованные в Великобритании и Ирландии с октября 2025 по сентябрь 2026 года. Председателем судейской коллегии была историк и писательница Мэри Бирд.

Действие антиутопического романа "Конец всего" происходит в ближайшем будущем на побережье графства Кент. Главные герои – любитель пляжных прогулок и его пожилая тетя. Вместе они пытаются выжить в условиях общественного кризиса и загадочного вторжения существ, которые могут менять внешность.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян получила премию "Книга года – 2026" в номинации "Проза года" за роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра". Награду главному редактору "России сегодня" и RT вручили на Московской международной книжной ярмарке. Сам роман вышел 31 июля 2025 года.

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