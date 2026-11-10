Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 10:37

Происшествия

На Урале пенсионер получил 9,5 года колонии за попытку сбыта 19 кг наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил пенсионера из Новосибирска Бориса Соболева к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, Соболев подрабатывал частными грузоперевозками. Он принял предложение неизвестного человека забирать запрещенные вещества и перевозить их между регионами. Из Новосибирской области мужчина приехал в Свердловскую.

В лесу на территории Кушвы пенсионер забрал из тайника 19 килограммов наркотиков, разделил их на части, после чего подготовил четыре тайника. Завершить преступный план не удалось – полицейские задержали мужчину.

В ходе судебного следствия Соболев признал вину в полном объеме и ходатайствовал о снисхождении. Суд вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств.

Ранее двух жителей Тюменской области обвинили в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, а также в нелегальном хранении прекурсоров. Из их подпольной лаборатории изъяли более 24 килограммов запрещенных веществ. Возбужденное против мужчин уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Московский патруль": в столице пресекли попытку сбыта почти 20 кг наркотиков

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика