На Урале пенсионер получил 9,5 года колонии за попытку сбыта 19 кг наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил пенсионера из Новосибирска Бориса Соболева к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, Соболев подрабатывал частными грузоперевозками. Он принял предложение неизвестного человека забирать запрещенные вещества и перевозить их между регионами. Из Новосибирской области мужчина приехал в Свердловскую.

В лесу на территории Кушвы пенсионер забрал из тайника 19 килограммов наркотиков, разделил их на части, после чего подготовил четыре тайника. Завершить преступный план не удалось – полицейские задержали мужчину.

В ходе судебного следствия Соболев признал вину в полном объеме и ходатайствовал о снисхождении. Суд вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств.

Ранее двух жителей Тюменской области обвинили в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, а также в нелегальном хранении прекурсоров. Из их подпольной лаборатории изъяли более 24 килограммов запрещенных веществ. Возбужденное против мужчин уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.