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05 ноября, 10:40

Происшествия

Свыше 24 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в Тюмени

Фото: depositphotos/Emevil

Двух жителей Тюменской области обвинили в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, а также в нелегальном хранении прекурсоров. Из их подпольной лаборатории изъяли более 24 килограммов запрещенных веществ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчины арендовали гараж на территории одного из кооперативов Тюмени. Они приобрели лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры для изготовления запрещенных веществ.

В феврале 2026 года злоумышленники произвели две партии наркотиков, которые планировали сбыть неустановленному кругу потребителей. Помимо более 24 килограммов наркотических веществ, у фигурантов было изъято 46,55 килограмма прекурсоров.

Уголовное дело, которое было возбуждено против мужчин, направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. По статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере злоумышленникам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве 18-летнего юношу и 15-летнюю девушку задержали по подозрению в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. При досмотре полицейские обнаружили у них 35 свертков с неизвестным веществом общей массой около 200 граммов, электронные весы, изоленту и предметы для фасовки.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек был арестован, а девушка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

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