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03 ноября, 10:18

Происшествия

В Москве задержаны подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержаны подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

18-летнего юношу и 15-летнюю девушку задержали на улице Широкой. При досмотре полицейские обнаружили у них 35 свертков с неизвестным веществом общей массой около 200 граммов, электронные весы, изоленту и предметы для фасовки.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном. Три свертка злоумышленники успели поместить в тайники-закладки в подъезде. Еще около 300 граммов наркотиков были найдены дома у подозреваемой в Ивантеевке.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 18-летний молодой человек был арестован.

Девушка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Материалы переданы следователям для решения вопроса о привлечении задержанного к ответственности по статье 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступление"). Расследование продолжается.

Ранее в ТиНАО сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого в рюкзаке нашли почти 400 граммов наркотиков. Злоумышленником оказался 47-летний уроженец Свердловской области. Он рассказал, что вещества планировал расфасовать для последующего сбыта.

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