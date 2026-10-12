Мужчина с наркотиками в рюкзаке задержан в ТиНАО

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

В ТиНАО сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого в рюкзаке обнаружили почти 400 граммов наркотического вещества. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел на проспекте Славского. Во время патрулирования территории правоохранители обратили внимание на гражданина, находившегося в лесном массиве. В ходе беседы 47-летний уроженец Свердловской области признался, что в его рюкзаке лежит сверток с неизвестным содержимым.

По словам задержанного, вещество он планировал расфасовать для последующего сбыта. В присутствии понятых из рюкзака подозреваемого изъяли полиэтиленовый пакет со свертком. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество – N-метилэфедрон общей массой 395,65 грамма. Мужчину передали полицейским для разбирательства.

Ранее в Северном Тушине пресекли работу наркопритона. Квартиру на Планерной улице использовали для употребления запрещенных веществ. У хозяина жилого помещения изъяли 1,41 грамма героина. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации или содержании притона, а также о хранении наркотиков.