Сотрудники ГАИ изъяли у пассажира такси свыше 480 граммов гашиша на востоке Москвы

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Москвы"

В Москве у пассажира такси изъяли крупную партию гашиша. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Кетчерской улице. Автомобиль остановили для проверки документов. Пассажир, сидевший сзади, вел себя нервно, что привлекло внимание инспекторов. Они вызвали следственно-оперативную группу.

В присутствии понятых у ранее судимого 23-летнего уроженца Чувашии изъяли пять брикетов. Исследование подтвердило, что внутри них находилось наркотическое вещество. Его общая масса превысила 480 граммов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств").

Ранее правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире на Суздальской улице в Новокосине. Во время проверки в помещении они обнаружили четырех человек с признаками наркотического опьянения. Там же нашли колбы с остатками запрещенного вещества и шприц. Возбуждено уголовное дело.

