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08 октября, 12:36

Безопасность

Работа наркопритона пресечена в районе Северное Тушино

Фото: MAX/"ГКУ "Московская безопасность"

Два уголовных дела возбудили в отношении хозяина квартиры на Планерной улице, где функционировал притон для употребления наркотиков. Об этом сообщили Москве 24 в ГКУ "Московская безопасность".

Информация о происходящем в квартире поступила в полицию от сотрудников "Московской безопасности" по Северо-Западному административному округу (СЗАО). Сведения им передали местные жители.

Во время проверки информация подтвердилась. Оказалось, что жилье использовали для употребления наркотиков. У владельца изъяли 1,41 грамма героина.

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статьям об организации или содержании притона, а также о хранении наркотиков. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

В "Московской безопасности" посоветовали не проверять информацию самостоятельно, если стало известно о местах, где могут употреблять или распространять запрещенные вещества. В таких случаях передать сведения в полицию по номеру 102.

Ранее правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире на Суздальской улице в Новокосине. Во время проверки в помещении они обнаружили четырех человек с признаками наркотического опьянения. Там же нашли колбы с остатками запрещенного вещества и шприц. Возбуждено уголовное дело.

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