Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном Бутове приступили к строительству школы "Ботаника" на 825 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Здание появится в составе жилого комплекса на Бартеневской улице. Как уточнил мэр, объект возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта. После завершения работ в 2029 году школа будет передана городу.

Фасад выполнят в природных оттенках оранжевого: неподалеку находятся парки "Аллея Славы" и "Южное Бутово", поэтому архитекторы выбрали такую палитру.

Правое крыло отдадут начальной школе, левое – средней и старшей ступеням. Младшим классам, помимо основных кабинетов, добавят кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Средним и старшим ученикам предназначены творческая мастерская и мастерская для работы с деревом и металлом.

Проект включает два универсальных спортивных зала. Рядом разместят спортивное ядро: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, дорожку для спортивной ходьбы, прыжковую зону с песком, зону воркаута и тренажеры. Спортплощадками смогут пользоваться все жители жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что один из корпусов столичной школы № 152, которая отмечает 90-летие, обновляют в рамках программы "Моя школа". После ремонта учащиеся получат кабинеты с технологичным оборудованием, медиатеку и пространства для групповых занятий, места для отдыха и занятий спортом.