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Эстонскому городу Нарва грозит упадок и отток жителей после решения властей закрыть сухопутную границу с Российской Федерацией. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на местных жителей.

По словам сотрудника одной из городских школ, если пограничный переход останется закрытым надолго, помощь должна прийти извне.

"Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер", – сказал он.

Журналисты отмечают, что горожане с недоверием воспринимают доводы эстонских властей, которые объясняют ограничения угрозой со стороны России. Куда сильнее их беспокоит то, что произойдет с городом после закрытия границы. Происходящее они расценивают как действия против собственных интересов и опасаются, что ситуация будет ухудшаться и дальше.

Ранее власти Эстонии объявили о закрытии всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией для пешеходов и автомобилей с 1 декабря. В качестве причины такого решения Таллин назвал попытку поджога на оборонном предприятии. При этом эстонские власти обвинили в причастности к происшествию Россию, не предоставив доказательств.

На фоне принятого решения мэр Нарвы Яан Тоотс и министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро поругались в прямом эфире ERR. Тоотс напомнил о жителях Нарвы, чьи родственники проживают в России. По его мнению, для таких людей правительство могло бы предусмотреть исключение.