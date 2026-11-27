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Правительство России продлило запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей до 31 марта 2027 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

Запрет распространяется и на топливо, приобретенное на биржевых торгах. Прежние ограничения действовали до 30 ноября.

При этом в правительстве уточнили, что запрет не будет касаться поставок авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.

Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива его производителями до конца января 2027 года. Меры также касаются газойлей. Это решение связано с поддержанием стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

