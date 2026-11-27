27 ноября, 12:52Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Новороссийске
Фото: MAX/"Транспортный блок | Гавриков Александр Николаевич"
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Новороссийске, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Инцидент произошел на Парковой улице. Пострадавший – 45-летний мужчина, его госпитализировали.
Прокуратура организовала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее пятилетняя девочка погибла при взрыве газа и последующем возгорании в частном доме в селе Комсомольском в Чечне. Инцидент произошел 21 ноября в домовладении на улице Школьной. Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.