Фото: MAX/"Транспортный блок | Гавриков Александр Николаевич"

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Новороссийске, пострадал один человек. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел на Парковой улице. Пострадавший – 45-летний мужчина, его госпитализировали.

Прокуратура организовала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее пятилетняя девочка погибла при взрыве газа и последующем возгорании в частном доме в селе Комсомольском в Чечне. Инцидент произошел 21 ноября в домовладении на улице Школьной. Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

